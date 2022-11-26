Катар выделит миллионы долларов в поддержку инициативы «Зерно из Украины»

Катар заявил о выделении 20 млн. долларов на закупку сельхозпродукции для африканских стран в рамках инициативы «Зерно из Украины» (Grain from Ukraine). Ее объявил Президент Владимир Зеленский на саммите G20.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Государства Катар шейх Моххамед Аль-Тани, передает пресс-служба МИД .

Катар приветствует специальные программы и проекты, которые способствуют усилению продовольственной безопасности и увеличивают устойчивость стран. Мы приветствуем инициативу Украины Grain from Ukraine, поскольку она направлена на помощь африканским странам в получении украинского продовольственного экспорта. Катар выделит 20 млн долларов в поддержку этой инициативы » , - сказал он.

Министр также напомнил, что катарский Фонд развития выделит 12 млн долларов странам Африканского рога на обеспечение продовольственной безопасности, и уже предоставил Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН 90 млн долларов для обеспечения продовольствием голодающих в Йемене людей.

Кроме того, Катар уже выделил пять миллионов долларов Министерству здравоохранения Украины на закупку автомобилей скорой помощи и другого медицинского оборудования.

" Катар остается надежным международным партнером, и мы поддерживаем коллективные инициативы, международные мероприятия, направленные на обеспечение эффективной работы нашей страны вместе с международными партнерами для противостояния вызовам, угрожающим конкретным сообществам, а также создают коллективную угрозу для человечества " , - подытожил шейх.

Напомним, Офис Президента Украины Владимира Зеленского рассказал о первом Международном саммите по продовольственной безопасности, который состоялся 26 ноября. По словам президента, саммит поддержали более 20 государств. Общая сумма, которая была аккумулирована для Grain From Ukraine, уже почти 150 млн долларов.