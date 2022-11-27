ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: российские оккупационные войска обстреляли Чернобаевку, пораненный ребенок

Уже 277-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.
«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 26 ноября, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 27 ноября.
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02:30 Люксембург поставил в Украину беспилотники Primoco One 150 чешского производства.
Об этом министерство обороны Люксембурга сообщило в ответ письмо издания Army Recognition.
В ведомстве говорят, что Люксембург передал Украине шесть беспилотных летательных аппаратов Primoco One 150.
Люксембург закупил эти БПЛА в рамках военной помощи ВСУ после вторжения в страну российских войск.
Известно, что БПЛА One 150 компании Primoco UAV имеет максимальную взлетную массу 150 кг, время полета до 15 часов, дальность от наземной станции до 200 км, а общий диапазон беспилотника достигает 2000 км.
Уникальная особенность One 150 – полезная нагрузка 30 кг и возможность работы на большой высоте (до 3300 м над уровнем моря). При этом аппарат может производить взлет и посадку в любое время суток даже при неблагоприятных погодных условиях.
45-летний житель поселка Купянск-Узловой работал на железной дороге:
«Его расстреляли оккупанты, когда он подъезжал к своему дому», — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители 26 провели осмотр и изъяли тело погибшего, похороненного на местном кладбище. Для установления причин смерти умершего направили на судебно-медицинскую экспертизу.
В полиции уточнили, что предусматривается наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Удаление тела и документацию очередного преступления РФ проводят следователи Купянского райотдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Раненого ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу.