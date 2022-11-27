День войны в Украине равен месяцу в Афганистане по количеству артиллерийских выстрелов, - NYT

Украина производит тысячи выстрелов из артиллерии в день, обороняясь от российских захватчиков. В то же время силы НАТО в Афганистане выпускали по 300 снарядов в сутки.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По словам представителей НАТО, количество используемой артиллерии в Украине ошеломляет. В Афганистане силы Североатлантического альянса могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день и не беспокоиться по поводу противовоздушной обороны.

Но Украина может производить тысячи выстрелов в день и отчаянно нуждаться в системах ПВО от российских ракет и беспилотников иранского производства.