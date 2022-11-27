В декабре в россии и на оккупированных территориях Украины начнется очередная волна скрытой мобилизации, – Генштаб

С декабря российские власти приступят к новой скрытой мобилизации на территории россии и на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ от 27 ноября.

«По имеющейся информации, в российской федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению, с 10 декабря текущего года, очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск», - сообщили в Генштабе.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) ранее сообщал, что россию ждет очередная волна мобилизации , это ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.