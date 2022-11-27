Война на Николаевщине: Сутки прошли без вражеских обстрелов

Почти вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, свободна от русских кафиров. Но враг продолжает обстрелы населенных пунктов области, в том числе и сам Николаев.

При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 27 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 26 ноября доступна по этой ссылке .

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09:02 В Николаевской ОВА сообщили, что сутки, по состоянию на 08:00 27 ноября, прошли без вражеских обстрелов.