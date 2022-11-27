У Кличко сообщили, что в Киеве практически полностью восстановили подачу света, воды, тепла и связи

В Киеве практически полностью восстановлено электро-, водо-, теплоснабжение и связь после ракетных ударов россии.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

На 09:00 воскресенья, 27 ноября, ремонтные работы в системе электросетей находятся на завершающей стадии, говорят военные власти столицы.

По данным КГВА, на утро большинство жителей города – со светом и без аварийных отключений. Однако из-за нагрузок на сеть возможны плановые отключения.

В масштабе столицы в штатном режиме работают водо-, теплоснабжение и связь, заявляют в администрации. Возможны лишь локальные аварийные ситуации.

Позже в КГГА добавили, что из-за увеличения нагрузки на сеть в действие ввели отключения электроэнергии.