У Кличко сообщили, что в Киеве практически полностью восстановили подачу света, воды, тепла и связи

В Киеве практически полностью восстановлено электро-, водо-, теплоснабжение и связь после ракетных ударов россии.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
На 09:00 воскресенья, 27 ноября, ремонтные работы в системе электросетей находятся на завершающей стадии, говорят военные власти столицы.
По данным КГВА, на утро большинство жителей города – со светом и без аварийных отключений. Однако из-за нагрузок на сеть возможны плановые отключения.
В масштабе столицы в штатном режиме работают водо-, теплоснабжение и связь, заявляют в администрации. Возможны лишь локальные аварийные ситуации.
Позже в КГГА добавили, что из-за увеличения нагрузки на сеть в действие ввели отключения электроэнергии.