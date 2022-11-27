Орбан заявил, что «Европе нужна суверенная Украина», но снова раскритиковал санции против рф

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный приверженностью к Кремлю и тем, что перекладывал вину за войну на Запад, заявил, что нужно позаботиться о том, чтобы Украина оставалась суверенным государством, чтобы россия не могла представлять угрозу для Европы.

Об этом шла речь в ходе его выступления на конгрессе участников Международного объединения христианских демократов (CDI), где он является вице-президентом, передает УП.

Говоря о политической ситуации в Европе, Орбан заявил о ряде одновременных вызовов - войне в Украине, экономическом кризисе, нелегальной миграции и «распространении западной неомарксистской идеологии».

Относительно войны Орбан сказал, что Европа объединена по поводу того, что является ее целью и самое важное, чтобы россия не представляла угрозы для Европы - «для чего нам нужна суверенная Украина».

В то же время, он продолжил критиковать европейские санкции против россии, отмечая, что нужно избежать рецессии, а высокие цены на энергоносители из-за войны и санкций Евросоюза усложняют эту задачу для стран Центрально-Восточной Европы.

Напомним, Президент Венгрии Каталин Новак во время визита в Киев заявила, что ответственность президента рф владимира путина за войну против Украины очевидна.