Россияне готовятся к тому, чтобы, возможно, покинуть ЗАЭС, – президент «Энергоатома»

Президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин заявил, что сейчас они наблюдают признаки того, что российские захватчики могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом он заявил в эфире национального марафона.

- В последние недели мы получаем фактически информацию, что появились признаки того, что они, возможно, собираются покинуть ЗАЭС. Во-первых, очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоило бы покинуть, возможно, ее стоит передать МАГАТЭ под контроль. Такое, знаете, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут найти, - сказал президент «Энергоатома».

Котин подчеркнул, что «пока рано говорить, что российские военные уезжают с ЗАЭС», но можно сказать, что они «готовятся».

Он также напомнил, что россияне «напихали на площадку ЗАЭС все, что могли, ­– и военную технику, и свой персонал, грузовики, вероятно, с оружием и взрывчаткой» и заминировали территорию станции.

Напомним, что Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, призывающую россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах и вывести военнослужащих из Запорожской АЭС.