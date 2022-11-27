В рф вербуют африканских студентов на войну в Украине, - СМИ

В России студентов из Африки вербуют в ПИК "вагнера", чтобы отправить на войну против Украины, а за отказ угрожают лишить стипендий и повысить стоимость обучения.

Об этом рассказали африканские студенты южного федерального университета в ростовые-на-дону, передает Укринформ со ссылкой на The Daily Beast.

Официальные лица университета пытались убедить студентов принять предложение либо от российской армии, либо от ПИК "вагнера", и поехать на войну. За участие в боевых действиях на стороне России обещали от 3 до 5 тысяч долларов. За отказ угрожают повышением оплаты за обучение и лишением стипендий. Такие предложения раздаются уже последние три месяца.

- Трое чиновников, встречавших нас в нашем общежитии, пытались убедить воевать за Россию. Они сказали, что мы можем недолго повоевать в Украине, заработать столько денег, а потом вернуться в Россию, чтобы продолжить свою учебу. Они несколько раз напоминали нам, что некоторые африканцы воюют в Украине и зарабатывают хорошие деньги, - отметили студенты.

В ряды оккупантов пытаются завербовать также сотрудники ФСБ. Студенты пожаловались, что к ним часто подходили полицейские или военные в парке.

- Куда бы мы ни пошли, люди пытаются убедить нас воевать в Украине. Давление такое сильное, - подчеркнул студент из Сенегала.

Собеседники The Daily Beast убеждали, что не планируют ехать на войну. Впрочем, отметили, что им известно других студентов, которые оказались в финансовой ловушке и рассматривают предложения захватчиков.