В ВСУ объяснили, как помогут Украине американские ЗРК Hawk

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, которые партнеры пообещали поставить Украине, не старше C-300 и Буки ВСУ. К тому же Hawk модернизировался.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, пишет Лига.net.

россияне используют дроны-камикадзе в комплексе с ракетами, чтобы отвлекаться от украинского ПВО, подчеркнул Игнат. К тому же по дронам ночью эффективнее работать с ЗРК, а не по другим видам оружия.

- Поэтому партнеры и высшее военное руководство приняли решение о поставках Hawk. В мире их очень много, есть ракеты. Это вроде бы устаревший комплекс, но разве у нас более новые С-300 и "Буки"? Те же 70-е годы. Hawk прошел некоторую модернизацию, – сказал Игнат.

По его словам, Hawk как раз способен помочь бороться с дронами-камикадзе, ведь оккупанты имеют свои "Ланцеты", и еще они собираются производить в России иранские беспилотники.

– Соответственно ПВО Сухопутных войск тоже должно усиливаться. Мы видим Avenger, французы нам еще кое-что поставили из малой ПВО, – добавил Игнат.

Отметим, что американские комплексы Hawk производятся с 1960-х годов, новые образцы относятся к 1989-1996 годам (принятие на вооружение).