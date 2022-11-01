Стефанчук объяснил, почему не получится быстро забрать мандаты у беглых нардепов

Верховная Рада стремится лишить мандатов народных депутатов, сбежавших из Украины до начала полномасштабного российского вторжения, но это можно сделать исключительно по основаниям, определенным Конституцией.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Общественному, пишет Укринформ.

По его словам, около десяти парламентариев выехали из Украины до 24 февраля и соответственно с тех пор не работают в ВР. Стефанчук рассказал, что эти депутаты отстранены от всех должностей в парламенте. Кроме того, им не выплачивается заработная плата.

- Ожидаем сейчас каких-либо решений по лишению мандатов этих народных депутатов, но это не так просто сделать. Все говорят, что нужно лишать мандатов, но у нас основания для лишения мандатов четко прописаны в Конституции Украины. Их семь. Как только появляется соответствующее основание – Верховная Рада имеет право лишить мандата, - подчеркнул Стефанчук.

Он подчеркнул, что парламент не может принимать такие решения вне Конституции и не может изменить Конституцию во время военного положения. В то же время, он заверил, что будет найден способ «попрощаться с этими народными депутатами».

Согласно Конституции Украины, полномочия народных депутатов прекращаются в случае: