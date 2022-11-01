Стефанчук объяснил, почему не получится быстро забрать мандаты у беглых нардепов

Верховная Рада стремится лишить мандатов народных депутатов, сбежавших из Украины до начала полномасштабного российского вторжения, но это можно сделать исключительно по основаниям, определенным Конституцией.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Общественному, пишет Укринформ.
По его словам, около десяти парламентариев выехали из Украины до 24 февраля и соответственно с тех пор не работают в ВР. Стефанчук рассказал, что эти депутаты отстранены от всех должностей в парламенте. Кроме того, им не выплачивается заработная плата.
- Ожидаем сейчас каких-либо решений по лишению мандатов этих народных депутатов, но это не так просто сделать. Все говорят, что нужно лишать мандатов, но у нас основания для лишения мандатов четко прописаны в Конституции Украины. Их семь. Как только появляется соответствующее основание – Верховная Рада имеет право лишить мандата, - подчеркнул Стефанчук.
Он подчеркнул, что парламент не может принимать такие решения вне Конституции и не может изменить Конституцию во время военного положения. В то же время, он заверил, что будет найден способ «попрощаться с этими народными депутатами».
Согласно Конституции Украины, полномочия народных депутатов прекращаются в случае:
1) сложение полномочий по его личному заявлению;
2) вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него;
3) признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;
4) прекращение его гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины;
5) если в течение 20 дней со дня возникновения обстоятельств, приводящих к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства не устранены;
6) невхождение депутата, избранного от политической партии, в состав депутатской фракции этой политической партии или выхода парламентария из состава такой фракции;
7) его смерти.