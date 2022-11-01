В Николаевской области отдали под суд старпома-предателя с корабля «Константин Ольшанский»

В суд направили обвинительный акт в отношении старшего помощника командира большого десантного корабля «Константин Ольшанский».
Об этом сообщили в спецпрокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона.
Напомним, что корабль «Константин Ольшанский» с весны 2014 захвачен российскими оккупантами. Под суд отдали старшего помощника Юрия Павлова, который перешел на сторону оккупантов и сохранил свой пост. Теперь он служит в составе черноморского флота россии.
Павлова будут судить за государственную измену и дезертирство. Обвинительный акт направили в суд при процессуальном руководстве Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.
“В марте 2014 года вооруженными силами государства-агрессора незаконно был захвачен большой десантный корабль «Константин Ольшанский». В дальнейшем офицер, капитан 3 ранга, не явился на службу в пункт постоянной дислокации на материковой части Украины. Изменив военной присяге на верность украинскому народу, он отказался исполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных Силах Украины. Перейдя на сторону врага, он совершил дезертирство и государственную измену”, - говорится в сообщении.