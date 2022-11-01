В Николаевской области отдали под суд старпома-предателя с корабля «Константин Ольшанский»

В суд направили обвинительный акт в отношении старшего помощника командира большого десантного корабля «Константин Ольшанский».

Об этом сообщили в спецпрокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона.

Напомним, что корабль «Константин Ольшанский» с весны 2014 захвачен российскими оккупантами. Под суд отдали старшего помощника Юрия Павлова, который перешел на сторону оккупантов и сохранил свой пост. Теперь он служит в составе черноморского флота россии.

Павлова будут судить за государственную измену и дезертирство. Обвинительный акт направили в суд при процессуальном руководстве Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.