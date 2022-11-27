«Наши Силы обороны готовятся, все государство готовится», - Зеленский о возможной ракетной атаке рф

Украина готовится отразить новый вероятный ракетный удар россии.

Об этом в своем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил всех украинцев – энергетиков, местные власти, коммунальщиков, которые помогали возобновить поставки электроэнергии.

– Мы понимаем, что террористы готовят новые удары. Мы это точно знаем. И пока у них есть ракеты, они не успокоятся, к сожалению. Но наша способность помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего, – о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала и дом, и родных... Наша взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и нашей силой.