«Наши Силы обороны готовятся, все государство готовится», - Зеленский о возможной ракетной атаке рф

Украина готовится отразить новый вероятный ракетный удар россии.
Об этом в своем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Он поблагодарил всех украинцев – энергетиков, местные власти, коммунальщиков, которые помогали возобновить поставки электроэнергии.
– Мы понимаем, что террористы готовят новые удары. Мы это точно знаем. И пока у них есть ракеты, они не успокоятся, к сожалению. Но наша способность помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего, – о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала и дом, и родных... Наша взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и нашей силой.
- Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая. Наши Силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в том числе с нашими партнерами. И должно быть готово наше с вами единство. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте без помощи всех, кому можете помочь. И, пожалуйста, на неделе обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги. Все вместе и, помогая друг другу, мы пройдем и этот вызов войны – эту зиму, эту попытку россии использовать холод против людей, - сказал Зеленский.