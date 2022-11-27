ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский рассказал, что самая сложная ситуация на фронте сейчас на Донетчине

Уже 278-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 27 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 28 ноября.

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00:27 По словам Президента Украины Владимира Зеленского, ситуация на фронте остается очень тяжелой. И сложнее всего – на Донетчине, как и в предыдущие недели.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Я хочу поблагодарить сегодня за стойкость всех наших воинов, всех наших героев! Выстоять сейчас и защититься сейчас – это выстоять и защититься на поколение вперед для всех украинцев на всей нашей прекрасной земле. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы укрепить нашу оборону. Делаем и будем делать все, чтобы привлечь россию к ответственности за эту войну, за этот террор, - сказал Президент.

00:12 По данным ООН, количество зарегистрированных беженцев из Украины в Европе достигло более 4,75 миллионов человек, пишет “Бабель”. Больше всего украинцев в Польше, Германии и Чехии.

00:11 Опубликовано видео с уничтоженной колонной российской военной техники.