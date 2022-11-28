Великобритания допускает увеличение военной помощи для Украины

Британский премьер-министр Риши Сунак намерен сохранить или увеличить военную помощь Украине в следующем году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выдержку из первой большой внешнеполитической речи действующего главы британского правительства Риши Сунака, которую он планирует произнести 28 ноября.

– Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы предоставим новую поддержку противовоздушной обороны, – сказал Сунак.

Издание отмечает, что поддержка Украины британским правительством осталась неизменной после смены премьер-министров.

В сентябре Великобритания заявила, что она является вторым по величине военным донором Украины после Соединенных Штатов и предоставила в этом году 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов) помощи.

Напомним, как министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в интересах хорошо экипированных на зиму ВСУ продолжать контрнаступление на позиции российских оккупантов в холодный период, учитывая плохое снаряжение и потери армии рф.