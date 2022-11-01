Оккупанты опасаются высадки ВСУ на Кинбурн и последующей деоккупации Херсонщины, – ISW

Российские оккупанты воспринимают перспективу украинского контрнаступления на Кинбурнской косе как серьезную угрозу.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW)

Аналитики отмечают, что набор укреплений армии рф на Кинбурнской косе и вокруг нее указывает на то, что захватчики не планируют удерживать позиции на самой косе, если ВСУ начнут контрнаступление на нее.

«Вероятнее всего, россияне ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу и намерены помешать им продвинуться к материковой части Херсонской области и защищаться на территории, непосредственно окружающей соединение косы с материковой частью области», - предполагают в ISW.

Специалисты объясняют, что уровневые линии обороны в этом регионе обеспечивают российские силы несколькими резервными позициями, если одна линия обороны упадет, а остальные останутся.