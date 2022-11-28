Путин хочет запретить продажу нефти участникам ценовых ограничений, – Bloomberg

Кремль готовит проект президентского указа, запрещающий российским компаниям и каким-либо нефтетрейдерам продавать российскую нефть участникам механизма ограничения цен, который намерены ввести страны Запада.

Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Указ будет якобы запрещать сделки с компаниями и со странами, которые вовлекаются в механизм ограничения цен на нефть, ее экспорт в такие страны, а также любые ссылки на предельную цену в контрактах.

Ранее президент рф владимир путин и некоторые другие официальные лица неоднократно угрожали, что россия не будет поставлять энергоносители тем, кто присоединится к ограничению цены, и направит поставки нефти «рыночно ориентированным партнерам» или сократит добычу.

Европейский Союз пытается договориться о том, насколько строгим должно быть ограничение цены. В пятницу дипломаты приостановили переговоры о предложении по ограничению примерно в 65 долларов за баррель, что значительно превышает текущую цену основной российской экспортной нефти. Разногласия по поводу уровня цен оставались укорененными, и переговоры были перенесены на понедельник.

Непонятно, какое влияние на торговлю будет иметь ограничение цен или соответствующий указ кремля. Потому что официальные поклонники этого мероприятия уже воздерживаются от покупки российской нефти. Эта политика фактически направлена на других крупных потребителей, таких как Индия, которые не будут иметь доступ к западному страхованию и другим транспортным услугам, если будут платить больше, чем ограниченная цена за российскую нефть.

Индия, Турция и другие крупные покупатели не подписались на ограничения. На данном этапе похоже, что они будут без проблем продолжать покупать российскую нефть, поскольку последнее предложение имеет ограничение, значительно превышающее текущие рыночные цены.