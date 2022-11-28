Оккупанты снова обстреляли акваторию возле Очакова

Оккупанты обстреливали Очаковскую и Куцурубскую громады.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВО Виталий Ким.

«Вчера, 27 ноября, с 09:10 враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вчера, 27 ноября, ориентировочно в 09:40 враг производил артиллерийский обстрел береговой линии Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет», – написал Ким.

Начальник ОВА отметил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.