«Работа очень сложная»: В ВСУ прокомментировали боевые действия на Кинбурне

На Кинбурнской косе в Николаевской области продолжаются боевые действия, но ситуацию усложняют погодные условия.

Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.

– Там происходит то же, что происходит по всей Украине – война. Там происходят боевые действия, и работа очень сложная, в том числе и потому, что специфические и погодные условия (штормы, ветер), специфическое и самое географическое расположение, - сказала она.

Кроме того, Гуменюк отметила, что о Кинбурнской косе говорят и в контексте «зернового коридора», ведь николаевские порты можно добавить к инициативе только после полного освобождения области.

- Все это очень большой спектр факторов, которые нужно учитывать и дождаться официального свода Генерального штаба, только они могут известить о том, что действительно происходит, и когда действительно можно радоваться, - добавила она.

Напомним, как аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что российские оккупанты воспринимают перспективу украинского контрнаступления на Кинбурнской косе как серьезную угрозу.