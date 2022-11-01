Гайдай заявил, что разрушение подстанции «Кременская» нанесло окружающей среде ущерб на ₴1,5 миллиарда

Чиновник рассказал, что на днях работники Госэкоинспекции вместе с подразделением ВСУ обследовали территорию зданий ВС 500 кВ «Кременская» с мероприятиями ВЛ 500 кВ Донбасска-Донская и ВЛ 220 кВ Кременская-Юбилейная, которая была запущена в 2020 году.

Гайдай отметил, что этот объект не только полностью обеспечивал потребность области в электроснабжении, но и создавал определенный резерв. Однако он был разрушен в результате обстрелов российских оккупантов.

«По собранным материалам, Инспекцией исчислен ущерб окружающей среде, размер которой составил 1,5 миллиарда гривен», – указал глава ОВА.

По состоянию на сегодня уже начислен ущерб на сумму 442 миллиарда гривен. И к сожалению, чем дольше продолжается война, тем больше вреда она нанесет окружающую среду, и тем больше последствий украинцы будут иметь в будущем.

Напомним, с битки экологии Украины от войны превысили ₴1,3 триллиона.