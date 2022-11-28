СБУ задержала вражеских агентов, наводивших российские ракеты на школы в Славянске

В Донецкой области СБУ задержала еще двух агентов рф, которые собирали разведданные о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. Кроме того, они передавали агрессору локации социальных объектов, в том числе общеобразовательных учебных заведений в Славянске.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Полученные сведения оккупанты планировали использовать для осуществления прицельных ракетных ударов по украинскому городу. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали обоих российских агентов на попытке передачи разведывательной информации оккупантам.

По данным следствия, вражескими приспешниками оказались двое местных жителей, работавших на подконтрольную спецслужбам рф «народную милицию днр».

Коммуникацию поддерживали через анонимные мессенджеры, а для передачи закрытых данных использовали специально созданный чат-бот.

Там злоумышленники излагали информацию о движении военной техники ВСУ, а также геолокации украинских школ. Свои «отчеты» дополняли фотоматериалами и подробным описанием близлежащей местности.

Для конспирации один из информаторов назвал свой аккаунт женским именем.

Во время обысков по местам нахождения обоих злоумышленников правоохранители обнаружили мобильные телефоны и ноутбуки с поличным.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрениях.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как в Николаеве задержали агента военной разведки РФ, который приводил ракетные удары на школы и военные объекты .