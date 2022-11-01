Пентагон рассматривает предложение Boeing предоставить Украине снаряды с дальностью на 150 километров.

Пентагон рассматривает предложение компании Boeing поставлять Украине высокоточные снаряды, позволяющие ВСУ наносить удары в тылу российским войскам на расстояние до 150 километров.

Об этом сообщает Reuters.

Снаряды GLSDB могут быть поставлены весной 2023 года. Снаряды совмещают в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26.

Хотя Соединенные Штаты отклонили запросы на ракету ATACMS радиусом действия 185 миль (297 км), радиус действия GLSDB 94 мили (150 км) позволит Украине наносить удары по военным объектам, ранее недоступным в тылу кафиров.

GLSDB управляются с помощью GPS, могут преодолевать некоторые электронные помехи, их можно использовать при любых погодных условиях и против бронетехники.

Ракетный двигатель М26 относительно доступен, а GBU-39 стоит около 40 тысяч долларов за штуку, что делает снаряды GLSDB недорогими.