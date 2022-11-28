Правительство Ичкерии признало Голодомор геноцидом народа Украины

В президиуме правительства Чеченской Республики Ичкерия признали Голодомор геноцидом народа Украины.

Об этом сообщили на сайте президиума правительства.

В правительстве отметили, что сейчас «очень важно называть исторические события своими именами» – в то время, когда россия совершает агрессию в отношении Украины.

В заявлении говорится о том, что на протяжении всей истории россия пыталась уничтожить украинцев, «прикрываясь заявлениями о дружбе и «братских народах». Одним из примеров, по словам президиума, является искусственно организованный голод 1932–1933 годов, унесший до 7 млн жизней крестьян Украины, который стал результатом политики насильственной коллективизации, проводимой правительством Советского Союза.

«Чеченский народ с глубоким пониманием и сочувствием относится к борьбе украинцев за независимость. У наших народов одинаковые цели и общий враг. Наш народ благодарен украинскому народу, президенту Украины и Верховной Раде Украины за признание 18 октября 2022 года Украиной Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной россией территорией и осуждение геноцида чеченского народа», – говорится в сообщении.

В результате президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия постановил признать Голодомор 1932–1933 гг. в Украине актом геноцида народа Украины.

Напомним, что 18 октября Верховная Рада признала, что Ичкерия временно оккупирована россией, и осудили геноцид чеченского народа.