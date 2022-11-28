ЕС признал обход санкций уголовным преступлением

Совет Европейского Союза принял решение о включении обхода введенных сообществом санкций в список преступлений.

Об этом сообщается на сайте Совета Европейского Союза.

– ЕС решительно ответил на непровоцированную и неоправданную войну россии против Украины. Она ввела беспрецедентное количество санкций, направленных против экономики россии и воспрепятствовав ее способности продолжать эту агрессию. Чтобы добиться успеха, их реализация нуждается в совместных усилиях, и сегодняшнее решение является важным инструментом для прекращения любых попыток обойти эти меры, – сказал министр юстиции Чехии Павел Блажек.

Отмечается, что ЕС принял ряд ограничительных мер в контексте агрессивной войны россии против Украины, и важно, чтобы эти меры были полностью выполнены. В настоящее время страны-члены имеют разные определения того, что является нарушением ограничительных мер и какие наказания должны применяться в случае нарушения. Это может привести к разной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, подпадающим под санкции, продолжать доступ к своим активам и поддерживать режимы, на которые распространяются меры ЕС.

Включение нарушения ограничительных мер в список «преступлений ЕС» является первым из двух шагов, направленных на обеспечение одинакового уровня применения санкций во всем ЕС и предотвращение попыток обойти или нарушить меры ЕС.

После принятия этого решения Европейская комиссия представит предложение о директиве, содержащей минимальные правила определения криминальных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Затем этот проект директивы будет обсужден и принят Советом и Европейским Парламентом.