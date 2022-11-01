Большая часть коллаборантов, организовавшие «референдумов» и занимающие руководящие должности, бежали со Снигиревки вместе с оккупантами

Глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что коллаборанты, которые во время оккупации занимали руководящие должности, скрылись вместе с россиянами, а теми, кто остались - занимается СБУ.
Об этом Кухта рассказал «НІС-ТВ».
- Основные коллаборанты, которые взяли на себя функции и роль в организации «референдумов» и основной помощи рашистам - они выехали вместе с ними. Остались, скажем так, средняя и выше средней планки, с ними работает Служба безопасности. Дают показания и я думаю, что в ближайшее временя будем знать более детально, - сказал он.
Он также рассказал, что местоположения коллаборантов Юрия Барбашова, который занимал должность «главы» оккупационной администрации и заместителя главы Баштанского райсовета Татьяны Мезиной на данный момент неизвестно.
- Нет их. Мы не знаем, где они находятся, занимается следствие, выискивает их. Надеемся, что мы их найдем. Очень бы хотелось.
Напомним, как николаевский фотограф показал Снигиревку после освобождения от оккупантов.