Большая часть коллаборантов, организовавшие «референдумов» и занимающие руководящие должности, бежали со Снигиревки вместе с оккупантами

Глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что коллаборанты, которые во время оккупации занимали руководящие должности, скрылись вместе с россиянами, а теми, кто остались - занимается СБУ.

Об этом Кухта рассказал «НІС-ТВ».

- Основные коллаборанты, которые взяли на себя функции и роль в организации «референдумов» и основной помощи рашистам - они выехали вместе с ними. Остались, скажем так, средняя и выше средней планки, с ними работает Служба безопасности. Дают показания и я думаю, что в ближайшее временя будем знать более детально, - сказал он.

Он также рассказал, что местоположения коллаборантов Юрия Барбашова, который занимал должность «главы» оккупационной администрации и заместителя главы Баштанского райсовета Татьяны Мезиной на данный момент неизвестно.

- Нет их. Мы не знаем, где они находятся, занимается следствие, выискивает их. Надеемся, что мы их найдем. Очень бы хотелось.

Юрий Барбашов Татьяна Мезина

Напомним, как николаевский фотограф показал Снигиревку после освобождения от оккупантов.