В ISW рассказали детали об обороне оккупантов в Херсонской области, она вряд ли сдержит ВСУ

Российские оккупанты продолжают возводить оборонные сооружения на левом берегу Днепра в Херсонской области в ожидании контрнаступления ВСУ на Юге Украины.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские военнослужащие четко оценивают, что украинские силы могут форсировать реку Днепр и вести контрнаступательные операции в восточной части Херсонской области, возможно угрожая всем критически важным наземным коммуникациям от Крыма до материковой части страны.

Оккупанты рыли траншеи и районы сосредоточения на востоке Херсона с начала октября, явно готовясь к отступлению с западного берега Днепра и Херсона. Российские войска готовятся либо к эшелонированной обороне, либо к проведению оперативных или стратегических операций по отсрочке.

Российские силы явно не рассчитывают, что смогут помешать украинским войскам перейти реку, и захватчики не придают приоритет оборонным позициям, чтобы остановить такую переправу.

Российские военные создают условия для длительной обороны на востоке Херсонской области, что позволит создать крепкий украинский плацдарм на восточном берегу Днепра.

Эти оборонные позиции захватчиков позволяют предположить, что российское военное руководство рассматривает перспективу украинского контрнаступления через Днепр как серьезную угрозу.

Ряд российских укреплений на Кинбурнской косе и вокруг нее свидетельствует о том, что российские силы не рассчитывают сохранить позиции на самой косе, если ВСУ сделают контратаку по косе; Скорее всего, российские силы ожидают, что украинские войска займут Кинбурнскую косу, но намерены помешать им продвинуться на материковую часть Херсонской области и защититься от десантного нападения на земли, непосредственно окружающие соединение косы с материковой частью Херсонской области.

Многоуровневые линии обороны предоставляют российским войскам несколько запасных позиций, если одна линия обороны упадет, а остальные останутся неприкосновенными. Оборона вблизи косы свидетельствует о том, что российские силы обеспокоены тем, что ВСУ могут закрепиться на косе или рядом с ней и использовать эту базу для наступления с запада на свои оборонные позиции, которые в остальном обычно ориентированы на защиту от контрнаступных операций с севера.

Российские оборонные позиции оптимизированы для защиты от украинских сил, пытающихся продвигаться вдоль наземных коммуникаций, а не двигаться по пересеченной местности, как это делали ранее ВСУ.

Оккупанты сосредоточили большую часть своей обороны в нескольких точках с обеих сторон критических наземных коммуникаций, установив лишь несколько на открытых полях между шоссе. Тем не менее, украинские силы ранее осуществляли длительные переходы по пересеченной местности в Харьковской области, чтобы извлечь выгоду из своего успеха в прорыве российских оборонных рубежей в районе Балаклеи, что позволило им быстрее продвинуться и окружить российские опорные пункты, такие как Купянск и Изюм, и вытеснить российские войска из реки Северский Донец в Харьковской области в международную границу на большей части области.

При этом большинство российских полевых укреплений в восточной части Херсона оптимизированы для защиты от наездов вдоль дорог и будут очень уязвимы для окружения в открытой сельской местности.

Окопы, укрепления и танковые препятствия возле Степного, оккупированная часть Херсона (15 ноября) Траншеи возле Новотроицкого, оккупированная часть Херсона (15 ноября)

«Многие укрепления через дороги не простираются далеко за пределы самих дорог, часто достаточно далеко, чтобы обеспечить хорошие поля для огня с обеих сторон на самую дорогу. Большинство этих позиций имеют открытые фланги, оканчивающиеся среди полей. Фланги часто не защищены (отведены назад) или иначе хорошо спроектированы для сдерживания или защиты от атак по бокам или тылу. Более того, немало этих позиций не находится на расстоянии тактической поддержки друг от друга, что сделало бы каждую из них уязвимой для тактических обходов Украины. На спутниковых снимках видно, что российские силы построили противотанковые сооружения типа «зуб дракона» вокруг своих позиций непосредственно на дорогах, но эти противотанковые комплексы не простираются достаточно далеко в открытые поля, чтобы не дать украинским танкам и другой гусеничной технике окружить российские позиции», – говорится в отчете.

Тактические уязвимости этих оборонных позиций отражаются в аналогичной уязвимости на оперативном уровне. Российским войскам угрожала бы атака на их неприкрытых флангах или даже полное окружение, если бы украинские войска смогли форсировать Днепр как в районе Херсона - Новая Каховка к северу от большинства российских укреплений, так и начать масштабную механизированную кампанию с базы на Кинбурнской косе или рядом с ней к западу от большинства укреплений.

Российские силы могут пытаться задержать (замедлить), а не защитить (остановить) украинское наступление на восточном (левом) берегу Днепра. Вероятно, российские силы будут медлить, пока они не смогут перебросить дополнительные подкрепления, чтобы либо остановить, либо замедлить прорыв украинских сил через второстепенные и третичные линии обороны, защищающие критически важные наземные коммуникации как в Крыму, так и в западной части Запорожской области.

Окопы, фортификационные сооружения и танковые препятствия возле Большой Благовещенки, оккупированная часть Херсона (15 ноября) Окопы, фортификационные сооружения и танковые препятствия возле Большой Благовещенки, оккупированная часть Херсона (15 ноября)

Непонятно, предусматривает ли российское военное руководство миссию по задержке на оперативном или стратегическом уровне, пишут аналитики ISW.

Задержка на оперативном уровне потребовала бы достаточно долго, чтобы позволить силам, уже находящимся на театре военных действий, переместиться из других районов в восточную часть Херсонщины.

Российским силам, вероятно, понадобилось бы много месяцев, чтобы прорваться через украинскую оборонную систему, если бы украинцы построили такую, как описано в этом отчете, говорится в материале.

Если российские силы ожидают, что украинским силам понадобятся месяцы, чтобы прорвать их оборону в этом регионе, они могут разумно ожидать, что дополнительные мобилизованные силы или частично умудренные новобранцы прибудут вовремя, чтобы остановить и, возможно, вернуть обратно украинское контрнаступление.