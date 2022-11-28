На Тернопольщине и Прикарпатье СБУ нашла у священнослужителей УПЦ МП антиукраинскую литературу и шевроны оккупационных формирований

Сотрудники СБУ и Нацполиции нашли большое количество антиукраинских материалов во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП).

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В частности, СБУ выявила литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и, наоборот, отмечается, что это якобы искусственно созданное государство.

Также Служба безопасности нашла брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками других национальностей и религии.

Большинство литературы – авторства русских деятелей при издательстве русских типографий.

Кроме того, СБУ изучает происхождение образцов символики «большого войска Донского», обнаруженной в одном из подсобных помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП). В частности, речь идет о шевронах этого незаконного вооруженного формирования, которое в 2014 году помогло рашистам оккупировать часть Донецкой и Луганской областей.

Все эти вещественные доказательства являются основанием для открытия двух уголовных производств по статье 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Все они направлены на соответствующие независимые экспертизы.

По результатам этих исследований будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия.

Следует отметить, что ранее СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области. В результате там была обнаружена пророссийская литература, а также граждане российской федерации с поддельными документами.

А при обыске на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ обнаружила документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Кроме того, во время следственных действий сотрудники СБУ застали на момент физической близости секретаря Черновицкой епархии архимандрита Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре.