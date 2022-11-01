В кремле отрицают, что российские военные готовятся покинуть Запорожскую АЭС

Пресс-секретарь российского президента дмитрий песков отрицает, что российские военные могут самостоятельно покинуть Запорожскую АЭС.

Об этом он заявил во время последнего брифинга, его слова цитируют росСМИ.

«Не нужно искать каких-либо признаков (отвод войск рф из ЗАЭС – ред.) там, где их нет и быть не может», - отметил песков.

Он также отреагировал на информацию о том, что в Ватикане готовы стать посредником по переговорам между Киевом и москвой, к которым на фоне провала на фронте тяготеет именно кремль. песков заявил, что такая идея приветствуется, но все же в москве понимают, что Украина на это не пойдет.

Напомним, ранее президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин заявил, что сейчас они наблюдают признаки того, что российские захватчики могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию.