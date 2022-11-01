В Снигиревке в подвале многоэтажки на мине подорвался мужчина

В Снигиревке в результате взрыва в подвале многоэтажного дома пострадал мужчина.

Об этом сообщил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

«Снова имеем очередной несчастный случай! В г. Снегиревка на ул. 30 лет Победы гражданское лицо подорвалось на мине, сейчас находится в реанимации! Взрывной предмет был установлен в подвале многоэтажки... К сожалению, это реалии...» – написал Кухта.

Иван Кухта в очередной раз подчеркнул, что все граждане на деоккупированных территориях должны быть осмотрительными и заботиться о своей безопасности. Работы по разминированию до сих пор не завершены.

Напомним, как в Снегиревке взорвались работники ГСЧС, один погиб, еще один получил ранения.