Жителю Южноукраинска объявили подозрение за пророссийскую пропаганду в соцсетях

Жителю Южноукраинска объявили подозрение по факту оправдания, признания правомерной вооруженной агрессии рф против Украины, а также глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию рф против Украины, начатую в 2014 году, совершенное повторно.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции и в областной прокуратуре.

По данным следствия, 60-летний подозреваемый, с марта по апрель этого года, то есть в период ожесточенных боев на территории Николаевской области, в собственном аккаунте запрещенной социальной сети «Одноклассники» активно публиковал сообщения, в которых содержались материалы по глорификации военных рф, осуществляющих вооруженную агрессию россии на территории Украины, а также материалы, которые оправдывали и признавали правомерной такую агрессию.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование осуществляется следователями отделения полиции №3 Вознесенского районного управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников управления СБУ в области.