В Херсонской области оккупанты обстреляли ракетами насосную станцию водовода в Николаев – это откладывает подачу воды на неопределенное время

Оккупанты нанесли ракетный удар по насосной станции, которая подает воду в Николаев.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

«Друзья, к сожалению, у меня плохие новости.

В ходе ракетных обстрелов российские террористы повредили насосную станцию МКП «Николаевводоканал», расположенную в Херсонской области.

Поэтому еще в течение неопределенного времени мы вынуждены подавать в город техническую воду из Бугского лимана.

Да, мы все ждали деоккупации Херсона и других временно захваченных наших земель. После этого, оперативно, буквально через неделю, отремонтировали водопровод.

Но мы имеем дело с настоящими террористами, которые бессильны против наших военных, поэтому воюют с мирным населением», – написал мэр.