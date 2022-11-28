В Херсонской области оккупанты обстреляли ракетами насосную станцию водовода в Николаев – это откладывает подачу воды на неопределенное время

Оккупанты нанесли ракетный удар по насосной станции, которая подает воду в Николаев.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
«Друзья, к сожалению, у меня плохие новости.
В ходе ракетных обстрелов российские террористы повредили насосную станцию МКП «Николаевводоканал», расположенную в Херсонской области.
Поэтому еще в течение неопределенного времени мы вынуждены подавать в город техническую воду из Бугского лимана.
Да, мы все ждали деоккупации Херсона и других временно захваченных наших земель. После этого, оперативно, буквально через неделю, отремонтировали водопровод.
Но мы имеем дело с настоящими террористами, которые бессильны против наших военных, поэтому воюют с мирным населением», – написал мэр.
По словам Сенкевича, коммунальщики продолжают ремонтировать сети в городе, которые уничтожает соленая вода. Как только разрешит ситуация с безопасностью, начнется оперативное восстановление насосной станции и подача питьевой воды в Николаев.
«Работаем дальше и держим строй», – подытожил мэр Николаева.
Напомним, что водопровод, которым вода поступала в Николаев, был поврежден специально - специалисты обнаружили неразорвавшийся тротил.