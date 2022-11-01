В марте на Херсонщине оккупанты расстреляли автомобиль с мирными людьми и переехали его танком

В Херсонском районе в марте 2022 года российские оккупанты расстреляли из автоматического оружия автомобиль, в котором находились двое гражданских, и переехали его танком.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Сейчас установили вероятное место захоронения погибших, похороненных местными жителями на кладбище. Они будут эксгумированы для проведения экспертиз.

Зафиксировано более 50 входных и выходных отверстий на транспортном средстве, оставшихся в результате обстрела. Автомобиль будет направлен для дальнейшего проведения соответствующих комплексных судебно-криминалистических экспертиз.