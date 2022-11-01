За девять месяцев войны россия выпустила по Украине 16 тысяч ракет, 97% целей – гражданские

Российские войска начала полномасштабного вторжения нанесли по территории Украины 16 тысяч ракетных ударов, при этом 97% российских целей – гражданские.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Согласно данным Резникова, больше 12,3 тысяч ударов было нанесено по пригородам и селам, около 1,9 тысяч ударов – по домам, больше 500 ударов – по военным объектам, больше 250 ударов – по транспортной инфраструктуре, около 220 ударов – по энергетической инфраструктуре и больше 800 – по другим объектам.

Напомним, как ранее во время массированного ракетного удара 17 ноября россия выпустила по Украине ракету с имитатором ядерной боевой части.