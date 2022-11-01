«Ракеты дальностью 800 километров»: Данилов рассказал, что может эффективно решить энергетические проблемы Украины

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28.11.2022 19:09

Наиболее эффективно решение энергетической проблемы для Украины является передача Вооруженным силам ракет дальностью 800 километров.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Данилов объяснил, как можно значительно сэкономить на генераторах, которые в последнее время партнеры передают Украине.

«Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины – ракеты дальностью 800 километров», – заявил секретарь СНБО.

Также Данилов добавил, что желательно было получить ракеты, дальность которых была больше 800 километров.

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