россией руководят «случайные товарищи», они несут только разруху, - Зеленский

россией руководят "случайные товарищи", которые несут и для своей страны, и для Украины только разруху.

Об этом сказал в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

- За эти сутки, как и каждый день Божий, оккупанты снова обстреливали Херсон и громады области. Только за одну неделю враг 258 раз обстрелял 30 населённых пунктов нашей Херсонщины. российская армия повредила и насосную станцию, которая обеспечивала поставку воды в Николаев.

– Ну что о них сказать? Вот это и есть подлинная суть тех случайных «товарищей», которые завладели россией. У них после 20 лет правления на значительной части их государства такая разруха, будто там прошла война. А это не война – это они прошли. Они ни на что не способны, кроме разрухи. Это все, что они оставляют. И то, что они делают сейчас против Украины – это их попытка отомстить. Отомстить за то, что украинцы уже неоднократно защищали себя от них.