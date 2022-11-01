ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты ударили ракетами по Днепру

Уже 279-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 27 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 28 ноября.

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00:41 россияне ударили по Днепру несколькими ракетами и попали в частное предприятие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Вследствие удара уничтожены производственные помещения, произошел пожар.

00:31 Украинские воины уничтожают врага с помощью дронов и артиллерии.

00:17 Опубликовано новое видео разрушенного Антоновского моста в Херсоне.