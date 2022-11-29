На деоккупированной части Николаевской области взрывотехники полиции обследовали почти 37 гектаров территории

С начала деоккупации специалисты взрывотехнической службы полиции уже обследовали почти 37 гектаров освобожденных территорий Николаевщины, на которых изъяли 422 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

Взрывотехники проверяли помещения школы, дворы, подвалы, дома, сельскохозяйственные помещения, админздания.

Благодаря кропотливой работе специалистов уже изъяты: противопехотные мины; реактивные противотанковые гранаты; артиллерийские выстрелы калибром 125 мм и 115 мм: осколочно-фугасные, бронебойно подкалиберные; кумулятивные гранаты ПГ-7С; боевые части РСЗО «Град»; пороховые заряды к артснарядам; фрагменты ракеты Р-77-1; дымовые шашки.

Работа в Снигиревской территориальной общине и других освобожденных селах продолжается.

- Обращаюсь ко всем местным жителям деоккупированных населенных пунктов, пожалуйста, соблюдайте определенные правила безопасности, будьте осторожны при передвижении по селам и поселкам, особенно вблизи административных зданий и объектов инфраструктуры, возле мест, где базировались и проживали так называемые «орки» , – отметил начальник областного главка полиции Сергей Шайхет.

Также в полиции призвали всех, кто хранит оружие или взрывные предметы – вражеские, найденные или без соответствующих разрешений, как можно скорее сдать их в полицейский участок и избавиться от ответственности за его незаконное хранение, обратившись в отделение полиции по новому адресу: Снигиревка, ул. Октябрьская, 103, телефоны – (050) 327 04 78, (066) 077 71 80.

Напомним, как в Снигиревке в подвале многоэтажки на мини подорвался мужчина.