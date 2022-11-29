Оккупанты свезли на Херсонщину ОМОН из Дагестана и готовят мобилизацию

Россияне свозят ОМОН для проведения мобилизации мужчин на южных временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления

Так, подразделения ОМОН из Дагестана прибыли на левый берег Херсонщины вместе с работниками военных комиссариатов из «лнр» и «днр». В частности, известно об их расположении в селе Красное (Каховский район).

«Новоприбывшие оккупанты не скрывают, что в декабре личный состав будет привлечен к незаконному призыву жителей региона с паспортами россии. Однако не исключительно, что под мобилизацию попадут все мужчины, а не только владельцы паспортов врага.

Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ покинуть регион и не становиться ресурсом для врага», – говорится в сообщении.