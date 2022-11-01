В ЦАР разбомбили хлопковую фабрику, на которой обустроили свою базу наемники «Вагнера»

Правительство Центральноафриканской Республики 28 ноября подтвердило, что прилетавший из соседней страны самолет бомбил в ночь с воскресенья на понедельник лагерь солдат на севере страны, а также российские военизированные формирования, в том числе из группы «Вагнера».

Об этом сообщает Le Monde.

Самолет «сбросил взрывчатку в городе Босангоа «нацелившись на базу наших сил обороны, наших союзников, а также на хлопчатобумажную фабрику», - отмечается в пресс-релизе правительства. Для установления ответственных начали расследование.

Самолет «бомбардировал базу россиян в 2:50 ночи, мы слышали минимум четыре бомбы, но, поскольку была ночь, мы не видели самого самолета, он был без огней и малошумный», – сообщили Agence France-Presse (AFP) по телефону Этьен Нгеретум , региональный директор управления водных ресурсов и лесов в Босангоа

По его словам, две бомбы взорвались в его саду, примыкающем к оккупированной россиянами хлопковой фабрике.

«Удары были страшными, - сказал он, добавив, - я нашел гвозди и куски железа на крыше своего дома».

Мэр города Пьер Денамгер также подтвердил нападение по телефону информационному агентству.

«Это самолет без огней, который мы не смогли идентифицировать. Целью была хлопчатобумажная фабрика, которую россияне и вооруженные силы используют в качестве базы», – прокомментировал он.

«Эта взрывчатка нанесла значительный материальный ущерб», – говорится в заявлении правительства.

Le Monde отмечает, что это первый случай нападения вражеского самолета с начала гражданской войны в 2013 году или, по крайней мере, первый публично известный. Чад граничит со страной к северу от Босангоа, города, который недавно был в руках повстанцев.

В последние месяцы отношения между Чадом и Центральноафриканской Республикой были чрезвычайно напряженными. Банги (столица ЦАР) критикует Нджамену (столица Чада) за то, что она позволила вооруженным группам использовать свою территорию как резервную базу. В феврале 2022 года Нджамена обвинила важного лидера чадских повстанцев в том, что он искал поддержки группы «Вагнера» в Центральноафриканской Республике.

В Центральноафриканской Республике армия и сотни русских бойцов вместе сражаются против повстанцев режима. Банги до сих пор называет эти военизированные формирования «союзниками». Российские военизированные формирования, в частности из группы «Вагнера», сотнями стали подкреплением для других группировок, присутствовавших в регионе с 2018 года.

ООН и западные столицы регулярно обвиняют центральноафриканских военных и группировки «Вагнера» в совершении преступлений против мирного населения, а также в том, что Фостен-Аршанжа Туадера (президент ЦАР) вознаграждает их минеральными ресурсами этой страны, одной из самых бедных в мире, в том числе золотом и бриллиантами.