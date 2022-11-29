США готовят помощь для украинской энергетики, – Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 29 ноября объявит о новой помощи, чтобы помочь восстановить способность Украины передавать электроэнергию на фоне ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

Блинкен прибыл в Румынию в понедельник вечером накануне встреч с союзниками по НАТО и министрами иностранных дел из Группы семи.

Министр иностранных дел Украины сказал некоторым дипломатам НАТО, посетившим Киев раньше того же дня, что трансформаторы являются крупнейшим элементом энергетической инфраструктуры страны, нуждающейся в восстановлении.

Американский чиновник, проинформировавший журналистов на условиях анонимности, сказал, что Вашингтон работает с американскими коммунальными службами и поставщиками аппаратного обеспечения, а также с европейскими странами, чтобы найти оборудование, которое может помочь восстановить станции высоковольтной передачи, поврежденные российскими ракетными ударами.

Блинкен использует во вторник встречу новой координационной группы по вопросам энергетики, в которую входят G7 и другие страны, чтобы «развернуть часть того, что Соединенные Штаты смогли мобилизовать, и наши планы доставить это оборудование в Украину как можно скорее в ближайшие несколько недель», - сказал он. чиновник.

Чиновник не уточнил, в какой форме будет помощь и сколько она обойдется.

Вашингтон также поощряет другие страны сделать то же, чтобы Киев мог предотвратить отключение света, которое оставляет миллионы людей во тьме и без отопления в условиях минусовой температуры, сказал чиновник.

Москва пыталась лишить гражданское население Украины электроэнергии, нанося удары по подстанциям, которые уязвимы для ударов беспилотников, поставляемых Ираном, которые используют в Украине.