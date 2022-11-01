«Тут уже бунт назревает»: Оккупант рассказал о нежелании воевать и об идиотских приказах командиров

Военнослужащий рф рассказал об идиотах в командовании, нежелании воевать и послушал наставления от тетки «хватать все, что плохо лежит».

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Женщина спрашивает оккупанта о его состоянии, на что он отвечает: «хреново, гнием в земле» и жалуется на отсутствие помощи, недостаток еды.

– Тут уже бунт назревает. Как бы хотят… Тут, короче, эти самые «военные полиции» все забиты. Народ уходит, их возвращают: кого в часть, кого обратно, по другим частям. Ну, короче, никто воевать не хочет, уже всё, наелись… Все лазейки ищут, чтобы свалить отсюда.

Собеседница просит оккупанта искать «выходы», потому что русские «не придут, не спасут».

– Всем на всё насрать. Все сами сидят в землянках теплых за сто километров от нас, приказы идиотские отдают: «идите в наступление». Перед нами минное поле – «идите в наступление». Короче, идиот на идиоте. Ну, а нам только говорят: «крепитесь, мы все в таких условиях».

Тетка оккупанта советует ему «хватать что-нибудь» у местных, а он жалуется, что к ближайшему населенному пункту около 20 километров.