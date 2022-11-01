В Молдове ожидают дефицит электроэнергии более 70%, граждан просят экономить

В Молдове во вторник 29 ноября ожидается дефицит электроэнергии в размере около 74%, в связи с чем граждан призывают экономить электричество.

Об этом сообщает NewsMaker.

По словам министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спина, вчера по непонятным причинам цена на электроэнергию на европейском рынке выросла на 30-40%. В этой связи молдавская компания Energocom не смогла закупить необходимый объем.

«…Произошел непонятный феномен. На европейских рынках, в частности, в Румынии, значительно выросли цены на электроэнергию. Почти на 30–40%. Компания Energocom пыталась купить электроэнергию по более низкой цене, но не смогла закупить электроэнергию на весь день», - сказал Спину в эфире программы In Profunzime на телеканале PRO TV.

В этой связи, по словам министра, Moldelectrica пригласила аварийную электроэнергию у румынского оператора Transelectrica. Правда, стоимость такой электроэнергии тоже высока, поэтому Спину призвал граждан продолжать экономить электричество.

«Чем больше мы сэкономим, тем меньше аварийной энергии будет завтра из Румынии. Завтра мы узнаем цену. До сих пор было €200-€300 за МВт/час, в зависимости от того, когда был заключен контракт», - сказал министр.

Несколько ранее госпредприятие Moldelectrica предупредило, что 29 ноября в Молдове ожидается дефицит электроэнергии в размере около 74%.

«Ожидаемый дефицит покроют за счет аварийного контракта на поставку электроэнергии. Подтверждение о доступности уже получено от компании соседнего государства», — заверили в компании.

В начале ноября министр инфраструктуры Андрей Спину сказал, что сейчас Молдова покупает у Румынии более 80% требуемой электроэнергии. Молдова заключила договор с двумя румынскими компаниями на поставку 50 и 35 МВт. Они снабжают 10-12% необходимой электроэнергии по цене 90 евро. Остальные Молдова покупает на румынской фондовой бирже по средней цене 180 евро за один МВт.

Как сообщили в Energocom 28 ноября, предприятие с начала ноября закупило электроэнергии на общую сумму 51,6 млн. евро. Этот объем составляет 2/3 требуемого потребления в Молдове.

Напомним, как посла россии в Молдове вызвали в МИД страны после отключения электроэнергии из-за ракетных ударов по Украине.