Агенту фсб в Одессе, готовившему провокации ко дню рождения путина и похитившего ради вымогательства гражданина, дали 15 лет тюрьмы

Фото задержания вражеских агентов в Одессе В Одессе агента фсб, который готовил провокации в городе, в том числе ко дню рождения путина, и организовал похищение гражданина, чтобы завладеть его имуществом, приговорили к 15 годам лишения свободы. Также суд конфисковал все его имущество.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что житель города Одесса, с 2014 года занимавший пророссийскую позицию и участвовавший в пророссийских политических мероприятиях, с начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины вступил в преступный сговор с кураторами спецслужб государства-агрессора для проведения взрывной деятельности на территории одесского региона, обеспечение информационной и политической поддержки россии на территории Украины и нанесение ущерба обороноспособности нашего государства.

С этой целью указанный гражданин сформировал преступную группировку, деятельность которой была направлена на поддержку противоправной агрессии против Украины.

В частности, указанные лица собирали информацию о местах дислокации военных объектов на территории Одессы, а также сведения активистов и других лиц, которые активно высказываются в поддержку государственного суверенитета Украины. Собранные сведения участники группировки передавали вражеским спецслужбам. Также организатор разрабатывал планы образования агентурной сети в правоохранительных органах Одесской области для проведения подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Кроме этого, 22 августа 2022 по поручению кураторов указанные лица разместили на жилом доме в городе Одесса флаг российской федерации с подписью: «Одесса – русский огород». Фото этого флага были в дальнейшем использованы российскими пропагандистскими СМИ.

Также, указанные лица разработали план насильственного похищения жителя города Одесса, не поддерживавшего вооруженную агрессию россии против Украины. Злоумышленники планировали содержать мужчину в подвальном помещении и с помощью наркотических средств и физических пыток заставить последнего переоформить принадлежащую ему недвижимость и отдать ценное имущество.

В рамках следствия по поручению прокурора проведено имитирование обстановки похищения человека, в ходе которого три члена преступной группы были задержаны «на горячем».

Приговором Киевского районного суда города Одесса организатор группы признан виновным в инкриминируемых преступлениях по ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 146 УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как в Одессе агента ФСБ «Профессора» приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.