Еще 19 боевикам террористических организаций «л/днр» сообщили о подозрении в совершении особо тяжких преступлений. Злоумышленников пленили во время контрнаступления Сил обороны и освобождения Харьковщины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Среди задержанных бывшие заключенные, в свое время отбывавшие реальные сроки наказания за уголовные преступления, в том числе убийства.

После тюремного заключения они остались во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Однако за несколько дней до полномасштабного вторжения «откликнулись» на призывы террористов Пушилина и Пасечника по поводу проведения «всеобщей мобилизации» на территории квазиреспублик.

Для этого они добровольно пришли к местным «военным коматам» и «призвались» в ряды оккупационных группировок в составе Южного военного округа рф.

Вместе с российскими захватчиками они воевали против украинских войск в Донецком и Луганском направлениях.

Среди прочего злоумышленники обустраивали боевые позиции и фортификационные сооружения агрессора.

Впоследствии их перебросили на Харьковщину, где они должны были прикрывать побег основных подразделений рф во время контрнаступления ВСУ.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении по: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации); ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредвиденных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается работа по подготовке и передаче соответствующих материалов в суд.

Напомним, что новым «смотрящим» за тюрьмами в рф и на оккупированных территориях Украины стал Армен «Горловский» – будет создавать новую ЧВК из числа зэков.

