Российского оккупанта, который угрожал расстрелять ребенка с отцом, пока его товарищ собирался насиловать несовершеннолетнюю, заочно приговорили к 11 годам тюрьмы

Военнослужащий россии признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Он приговорен к 11 годам лишения свободы за угрозы расстрелять ребенка, мужа и помощь еще одному оккупанту изнасиловать несовершеннолетнего.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Доказано, что в марте 2022 года во время оккупации одного из сел Нежинского района военный страны-агрессора совершал физическое и психологическое насилие в отношении семьи с четырьмя несовершеннолетними детьми.

Зайдя в дом потерпевших, обвиняемый угрожал убить мужа и его малолетнего сына, держа их на прицеле автомата.

Также он пытался предупредить их возможное сопротивление в то время, как другой, пока еще не установленный военнослужащий рф, пытался совершить сексуальное насилие над 16-летней падчерицей хозяина дома. Его преступные действия удалось прекратить матери девушки.