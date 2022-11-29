С начала мобилизации в рф в Казахстан сбежали 400 тысяч россиян

С 21 сентября, когда в рф объявили «частичную мобилизацию», в Казахстан въехали более 400 тысяч россиян.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения Казахстана Тамару Дуйсенову.

– По тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 тысяч россиян приехали, выехали чуть больше 320 тысяч и около 100 тысяч россиян пока находятся здесь, – сказала Дуйсенова.

Напомним, что в начале октября в Казахстане заявляли, что с начала объявления частичной мобилизации в россии в Казахстан въехали более 200 тысяч российских граждан. Значительная часть россиян использовала Казахстан в качестве транзитной точки для выезда дальше в другие страны.