«Не побрезговали даже электрическими зубными щетками»: В полиции показали, как россияне мародерили в Украине, очередным оккупантам объявили подозрения

Нацполиция объявила подозрения оккупантам, которые в марте 2022 года, находясь в селе Богдановка, оккупанты жестоко обращались с гражданским населением, применяя силу и угрожая оружием, разграбили их имущество и вывезли ценности.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Это четверо военнослужащих воинской части 89547 239-го гвардейского танкового полка 90-й танковой дивизии центрального военного округа и двое военнослужащих воинской части 45863 30-й отдельной мотострелковой бригады тактического соединения сухопутных войск России 2-й гвардейской армии центрального военного округа.

«В ходе следствия установлено, что российские оккупанты вламывались в дома людей и, запугивая владельцев расправой, выносили все, что имело ценность – от бытовой техники, гаджетов, ювелирных изделий до белья и предметов гигиены. Как правило, забирали деньги, продукты питания, алкоголь, духи. россияне не побрезговали даже электрическими зубными щетками. Ворвавшись в один из домов села, российский военнослужащий устроил стрельбу в комнате и прикладом автомата избил владельца квартиры, а затем отобрал 400 гривен», – рассказали в полиции.

В конце марта 2022 года, отступая, военные преступники вывезли награбленное на территорию рф.

Нацполиция собрала доказательства причастности шести российских военнослужащих, им поставлено в известность о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.

Документирование военных преступлений армии рф на деоккупированных территориях Украины продолжается.