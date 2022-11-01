Российский оккупант сдался украинскому дрону: «Уже когда понял, что за*башат, была мысль сдаться»

Российский оккупант, не имея возможности спрятаться в окопах от БПЛА, решил просто сдаться украинскому дрону.

Видео опубликовали в Telegram.

На видео оккупант долго бегал вокруг окопов, пытался где-то спрятаться, потом, поняв всю тщетность своих действий, решил сдаться. Он остановился и стал махать дрону рукой.

-Я сидел в окопе. Мне говорят: «Выходи, тут места нет». Я пошел в другой окоп, тут уже «птичка» летала ваша. Так из окопа в окоп прыгал. Арта летала. Уже когда понял, что сейчас за*башат, у меня уже была мысль сдаться, но я не знал, куда сдаваться. И вот, когда снаряд пролетел, я прыгнул в окоп, остановился и стал смотреть на ваш дрон. И вы начинаете махать вправо, я делаю два шага вперед, он назад летит… -Мы уничтожили всю твою группу. -Верю.

Напомним, военнослужащий рф рассказал об идиотах в командовании, нежелании воевать и послушал наставления от тетки «хватать все, что плохо лежит».