В «Пунктах несокрушимости» будут доступны Starlink, - Федоров

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о подготовке установки терминалов спутниковой связи Starlink в «Пунктах несокрушимости».

Об этом министр рассказал изданию «Интерфакс-Украина».

Федоров отметил, что речь идет о тысячах точек публичной связи.

«Отдельно Офис президента работает вместе с ГСЧС над «Пунктами несокрушимости» по всей стране. И там тоже впоследствии будут Starlink. Поэтому речь пойдет о тысячах публичных точек с Wi-Fi по всей стране», - сказал он.

Также министр добавил, что специалисты уже открыли 20 точек публичной связи в Херсоне и еще 40 остаются в разработке. В области также планируют оборудовать отдельные точки с Wi-Fi.

Напомним, что ранее были опубликованы адреса Пунктов Несокрушимости в Николаевской области.