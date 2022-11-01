В Минобороны Украины показали новые снаряды калибра 152-мм, производство которых наладил «Укроборонпром»

В Министерстве обороны показали первые снаряды калибра 152 мм, изготовленные государственным концерном «Укроборонпром».

Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

«Государственный концерн Укроборонпром подготовил ценные подарки для оккупантов. Первые 152-мм снаряды украинского производства поступят адресатам через несколько дней» — говорится в сообщении.

Как известно, в начале ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украине силами «Укроборонпрома» налажено производство артиллерийских снарядов 122-мм и 152-мм.